Калининградец заплатил за металлоискатель, но прибор так и не получил

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-02T14:22:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградские сотрудники уголовного розыска раскрыли мошенничество, совершенное в интернете. Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Московскому району Калининграда установили личность подозреваемого в совершении мошенничества под предлогом продажи металлоискателя. Им оказался 25-летний житель Калининградской области.

Началось все с объявления, выложенного в сеть. На сообщение откликнулся 38-летний калининградец, который в марте этого года перевел на банковскую карту продавца 11 500 рублей, однако товара так и не дождался. Продавец же после получения денег перестал выходить на связь.

- По материалам, собранным сотрудниками уголовного розыска, в отношении злоумышленника следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU