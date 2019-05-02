В Калининграде «Мерседес» выехал на встречку и протаранил скутер
После столкновения виновный в аварии скрылся с места происшествия
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Вечером 1 мая в Калининграде на улице Беланова произошло ДТП с участием «Мерседеса» и скутера марки «Альфа». Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, виновником происшествия был водитель «Мерседеса», который в 19:55 выехал на полосу встречного движения, и протаранил двигавшийся навстречу скутер, после чего скрылся с места происшествия.
- В результате ДТП 44-летний водитель и 40-летняя пассажирка получили травмы, - сообщает пресс-служба. - По факту произошедшего проводится проверка, устанавливается личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU