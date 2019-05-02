В Калининграде из-за резкого торможения маршрутки пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-02T14:57:06+03:00

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В Калининграде очередное происшествие из-за лихача за рулем маршрутки. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 1 мая в 14 часов на Ленинском проспекте водитель маршрутного такси марки «Мерседес» прибегнул к резкому торможению и допустил падение в салоне 21-летней пассажирки.

- В результате ДТП девушка получила травмы, - сообщает пресс-служба. - Как было установлено в ходе проверки, пострадавшая в момент торможения транспортного средства готовилась к выходу из салона маршрутки.

Напомним, последнее происшествие, связанное с калининградскими маршрутками, произошло всего неделю назад. 23 апреля на пересечении улиц Пролетарской и Озерова в маршрутном такси разбилась крышка вентиляционного люка, и стеклом засыпало пассажиров. Тогда пострадала 67-летняя пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU