В Калининграде из-за резкого торможения маршрутки пострадала пассажирка
В Калининграде очередное происшествие из-за лихача за рулем маршрутки. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 1 мая в 14 часов на Ленинском проспекте водитель маршрутного такси марки «Мерседес» прибегнул к резкому торможению и допустил падение в салоне 21-летней пассажирки.
- В результате ДТП девушка получила травмы, - сообщает пресс-служба. - Как было установлено в ходе проверки, пострадавшая в момент торможения транспортного средства готовилась к выходу из салона маршрутки.
Напомним, последнее происшествие, связанное с калининградскими маршрутками, произошло всего неделю назад. 23 апреля на пересечении улиц Пролетарской и Озерова в маршрутном такси разбилась крышка вентиляционного люка, и стеклом засыпало пассажиров. Тогда пострадала 67-летняя пенсионерка.
ИСТОЧНИК KP.RU