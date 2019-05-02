В Калининграде на улице Судостроительной штормовой ветер повалил дерево на дорогу

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-02T16:13:54+03:00

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В Калининграде в четверг 2-го мая в течение всего дня ощущается усиление западного ветра, о котором предупреждал центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды еще в среду. В районе 15:00 в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось первое за день сообщение о поваленном дереве. Происшествие случилось на Судостроительной улице. Упавшая поперек дороги береза, судя по фото, не только затрудняет проезд, но и повисла ветками на столбе и проводах.

К слову, в «Янтарьэнерго», как сообщает пресс-служба компании, были готовы к штормовому ветру. За день до ухудшения погодных условий на сайте появилось предупреждение об усилении ветра до 19 метров в секунду

- Неблагоприятные погодные условия могут стать причинами технологических нарушений в работе электросетевого оборудования, - пояснили в компании. - Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» «Янтарьэнерго»: 8 800 775 57 48, а также портал светлаястрана.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU