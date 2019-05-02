2019-05-02T17:24:08+03:00
Общество

В Зеленоградске появились прогулочные электромобили

Всего инвестор закупил 14 штук
Иван МАРКОВ
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Электромобили в ЗеленоградскеЭлектромобили в ЗеленоградскеФото: Газета "Волна"
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В Зеленоградск прибыли первые электромобили, которые закупил инвестор. Базироваться они будут на стоянке около ФОКа, так как там есть единственная в городе заправка для электромобилей.

- Всего их будет 14: 7 небольших и 7 рассчитанных на большее число пассажиров, - поясняет районная газета «Волна». - У электромобилей две задачи — возить с вокзала пассажиров электричек и автобусов на пляжи (Западный и у «Самбии»), а также проводить экскурсии по городу.

Как добавили журналисты, размер электромобилей позволяет им передвигаться по пешеходному Курортному проспекту, правда, такие поездки будут осуществляться только во время экскурсий. Также электромобилям будет разрешено передвигаться по променаду для доставки туристов на пляж.

Первые пробные поездки состоятся в начале мая. 9 мая на электромобилях по городу повезут ветеранов, а для туристов они начнут работать после начала курортного сезона. К этому времени будут разработаны четкие маршруты и расценки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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