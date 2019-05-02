В Советске пенсионерка на «Ниссане» сбила пенсионера на велосипеде

СЕГОДНЯ 18:08 2019-05-02T18:08:06+03:00

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В Советске 1 мая произошло ДТП, причиной которого стало нежелание автомобилистки уступать дорогу велосипедисту.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария случилась на улице Тургенева в 11 часов 30 минут.

- 62-летняя водитель автомобиля марки «Ниссан» на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу 64-летнему велосипедисту, двигающемуся со стороны улицы Суворова в направлении улицы Тимирязева, - сообщает пресс-служба. - В результате столкновения велосипедист получил травмы и доставлен в больницу.

Напомним, что ДТП с участием велосипедиста произошло в Калининграде на улице Суворова днем ранее. Тогда мужчина, находившийся за рулем иномарки, наехал на велосипедиста при повороте на улицу Транспортную.

ИСТОЧНИК KP.RU