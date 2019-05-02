Под Озерском неизвестный сбил на автомобиле 15-летнего подростка – школьник скончался на месте

СЕГОДНЯ 18:44 2019-05-02T18:44:23+03:00

ДТП произошло в ночь с 1 на 2 мая

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Около поселка Константиновка Озерского района Калининградской области в ДТП погиб 15-летний подросток. Об этом в четверг 2 мая сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

- По предварительным данным, в период времени с 22 часов 30 минут 1 мая до 8 часов 30 минут 2 мая 2019 года неизвестный водитель, управляя неизвестным автомобилем, совершил наезд на 15-летнего подростка, который двигался по обочине в направлении поселка Маяковское, - сообщает пресс-служба. - В результате ДТП школьник получил травмы и скончался на месте происшествия. После произошедшего водитель скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время ведется розыск водителя.

Если вам что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просьба сообщить по телефонам: 8 (40141) 3-25-88, 8 (40141) 7-93-02, либо 02 (102). Конфиденциальность полиция гарантирует.

Скрывшемуся водителю грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU