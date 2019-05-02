2019-05-02T21:22:21+03:00
Общество

Барк «Седов» завершил сотый учебный рейс и впервые в своей истории зашел в порт Калининграда

Парусник пришвартовался в районе четырех часов утра у 18-го причала
Иван МАРКОВ
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Встреча барков "Крузенштерн" и "Седов" в конце апреляВстреча барков "Крузенштерн" и "Седов" в конце апреляФото: пресс-служба БГА РФ
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Крупнейший в мире барк «Седов» завершил свой юбилейный (сотый) учебный рейс и впервые в своей истории зашел в порт Калининграда. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота Ирину Образцову, парусник пришвартовался у 18-го причала порта около четырех часов утра по местному времени.

- На борту судна 112 курсантов Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ), Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа (ВКМРК) и калининградских морских учебных заведений, - заявила Образцова.

По словам Образцовой, во время прохождения по морскому каналу была успешно протестирована возможность складывания верхних частей мачт судна для прохождения под мостами и конструкциями, размещенными над водными путями. Эта функция была обеспечена во время зимнего ремонта парусника на заводе в городе Светлый.

Известно, что в калининградском порту барк примет на борт более 100 курсантов российских морских учебных заведений и вечером 3 мая начнет второй рейс навигации 2019 года. «Седов» возьмет курс на Гамбург, где вместе с барком «Крузенштерн» примет участие в «Празднике порта». Второй рейс продлится до 7 июля. Во время похода запланированы заходы в порты Варнемюнде (Германия), Руан и Бордо (Франция).

ИСТОЧНИК KP.RU

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