2019-05-02T21:36:31+03:00
Общество

Центр Калининграда перекрыт для репетиции парада Победы

Проезд через центр города будет невозможен до полуночи
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде началась репетиция парада Победы. Центр города с 19:30 до 0:00 будет перекрыт. В частности, закрыто движение по:

— проспекту Ленинскому на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

— площади Победы;

— ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;

— проспекту Советскому на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;

— проспекту Мира на участке от проспекта Советского до ул. Серж. Колоскова;

— ул. Театральной на всём протяжении;

— проспекту Гвардейскому на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до площади Победы;

— ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;

— ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;

— ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского.

Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, движение будет перекрыто 4 и 7 мая – с 19:30 до 24:00 и 9 мая – с 7:00 до 13:00. Также будет изменена и схема движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барк «Седов» завершил сотый учебный рейс и впервые в своей истории зашел в порт Калининграда
Под Озерском неизвестный сбил на автомобиле 15-летнего подростка – школьник скончался на месте
В Советске пенсионерка на «Ниссане» сбила пенсионера на велосипеде
В Зеленоградске появились прогулочные электромобили
В Калининграде на улице Судостроительной штормовой ветер повалил дерево на дорогу
В Калининграде из-за резкого торможения маршрутки пострадала пассажирка
В Калининграде «Мерседес» выехал на встречку и протаранил скутер
Калининградец заплатил за металлоискатель, но прибор так и не получил
Фильмы для детей и взрослых и встреча с колумбийским режиссером: Что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» 2 мая
В Калининградской области за ночь сгорели 2 автомобиля и гора покрышек
В Багратионовске с 23 апреля разыскивают 14-летнего подростка