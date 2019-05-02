Центр Калининграда перекрыт для репетиции парада Победы

СЕГОДНЯ 21:36 2019-05-02T21:36:31+03:00

Проезд через центр города будет невозможен до полуночи

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В Калининграде началась репетиция парада Победы. Центр города с 19:30 до 0:00 будет перекрыт. В частности, закрыто движение по:

— проспекту Ленинскому на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

— площади Победы;

— ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;

— проспекту Советскому на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;

— проспекту Мира на участке от проспекта Советского до ул. Серж. Колоскова;

— ул. Театральной на всём протяжении;

— проспекту Гвардейскому на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до площади Победы;

— ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;

— ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;

— ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского.

Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, движение будет перекрыто 4 и 7 мая – с 19:30 до 24:00 и 9 мая – с 7:00 до 13:00. Также будет изменена и схема движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU