2019-05-03T10:52:54+03:00
Происшествия

В Калининградской области вечером горели два двухэтажных здания

Пострадавших среди людей нет
Сергей Богров
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В минувший четверг около восьми часов вечера в Советское про изошел пожар на улице Пятницкого. Как сообщили в региональном управлении МЧС, горело двухэтажное кирпичное неэксплуатируемое здание размером 30 x 5 метров. В результате огнем была уничтожена крыша на площади 100 «квадратов». Пожар тушили 10 человек и 3 единицы техники.

Второй случай произошел после 9 часов вечера на улице Школьной в поселке Красный Яр под Гвардейском. Здесь огнем было охвачено заброшенное здание. На первом этаже горели потолочные перекрытия на площади 10 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 6 пожарных и 2 единицы техники. В обоих пожарах никто не пострадал, их причины устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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