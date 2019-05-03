2019-05-03T11:48:20+03:00
Политика

В первой репетиции парада Победы в Калининграде приняли участие 2 тысячи военнослужащих

Также в репетиции приняли участие более 70 единиц техники
Сергей Богров
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Следующая репетиция пройдет в субботу, 4 маяСледующая репетиция пройдет в субботу, 4 маяФото: Александр Подгорчук
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В первой репетиции парада Победы в Калининграде приняли участие более 2 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.

Во время мероприятия, состоявшегося 2 мая, были отработаны слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, приветствие командующего Балтийским флотом, прохождение торжественным маршем и другие строевые элементы.

Также в репетиции приняли участие более 70 единиц техники. Среди них: танки Т-72, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артустановки «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь - С1». Кроме того, по площади Победы прошлись ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и реактивные системы залпового огня «Град».

Следующая репетиция состоится 4 мая в 21:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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