Под Калининградом мужчина разбил стекло автомобиля, чтобы похитить кошелек

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-03T12:22:31+03:00

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В Зеленоградске 47-летняя женщина стала жертвой автовора. Об это сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительной информации, калининградка приехала на автомобиле, чтобы погулять на побережье. Когда женщина вернулась к машине, то обнаружила, что из салона пропал кошелек с 8 тысячами рублей.

Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Задержанный уже дал признательные показания. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU