На закрытии кинофестиваля «Край света. Запад» в Калининграде покажут спектакль, основанный на реальных историях

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-03T12:49:57+03:00

Зрителей поделят на группы и они будут перемещаться по определенному маршруту

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В эту пятницу, 3 мая, в Калининграде состоится церемония закрытия кинофестиваля «Край света. Запад». В драмтеатре покажут спектакль «Учитывая каждого», сделанный во время фестиваля участниками Мастерской документального театра под руководством драматурга Любови Стрижак и режиссера Александра Кудряшова.

— За несколько дней мы собрали интервью с жителями улицы Левитана или с людьми, как-то связанными с жителями этого района. Получилось 55 историй, на основе которых мы и делаем спектакль, - рассказала Стрижак.

По словам драматурга, пьеса поделена на несколько частей, которые будут поставлены в разных помещениях театра в разных жанрах. Зрителей разделят на группы, которые будут перемещаться по определенному маршруту и только начало и финал будут для всех общими.

По сути мы делаем спектакль на основе реальных историй, мы даже видим людей, которые рассказывали эти истории - на сцене или на видео, но спектакль решен в развлекательном жанре, - добавила она.

Вход свободный. Сбор гостей — в 17:00, начало церемонии — в 18:00. Забронировать места можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU