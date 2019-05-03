Светлогорск вошел в топ-15 курортов России по популярности у туристов

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-03T13:38:40+03:00

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Светлогорск вошел в топ-15 российских курортов по популярности среди туристов. Исследование составило агентство «Турстат» по результатам анализа посещаемости курортов туристами в 2018 году и прогнозов на 2019 год.

Так, Светлогорск расположился на 11-м месте в списке. Как указано рейтинге, в прошлом году его посетили 600 тысяч туристов. Возглавляет список самых популярных курортов Сочи (более 6 млн туристов за год). Также в пятерку лидеров входят Анапа, Геленджик, Ялта и Севастополь.

Как отмечает агентство, на курортах России туристы летом отдыхают от одной до двух недель и тратят на питание, проживание и развлечения более 3 тысяч рублей в день.

ИСТОЧНИК KP.RU