2019-05-03T13:38:40+03:00
Туризм

Светлогорск вошел в топ-15 курортов России по популярности у туристов

Город расположился на 11-м месте в списке
Карен АПРИЯНЦ
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В 2018 году Светлогорск посетили 600 тысяч туристовВ 2018 году Светлогорск посетили 600 тысяч туристовФото: Shutterstock
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Светлогорск вошел в топ-15 российских курортов по популярности среди туристов. Исследование составило агентство «Турстат» по результатам анализа посещаемости курортов туристами в 2018 году и прогнозов на 2019 год.

Так, Светлогорск расположился на 11-м месте в списке. Как указано рейтинге, в прошлом году его посетили 600 тысяч туристов. Возглавляет список самых популярных курортов Сочи (более 6 млн туристов за год). Также в пятерку лидеров входят Анапа, Геленджик, Ялта и Севастополь.

Как отмечает агентство, на курортах России туристы летом отдыхают от одной до двух недель и тратят на питание, проживание и развлечения более 3 тысяч рублей в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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