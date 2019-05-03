Калининградец похитил 29 тысяч рублей оставленные пенсионером в банкомате

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-03T14:05:25+03:00

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В Калининграде у 62-летнего пенсионера украли крупную сумму денег, которую он забыл в банкомате. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Как выяснилось, мужчина во время снятия денег с банковской карты оставил в купюропреемнике 29 тысяч рублей и ушел. После этого он обратился в полицию. Запись с видеокамеры показала, что к краже денег причастен 41-летний местный житель, который ранее был судим. Оказалось, что украденные деньги он уже успел потратить.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU