В Калининграде салют в День Победы произведут из пушек участвовавших в штурме Кенигсберга

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-03T15:06:48+03:00

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Праздничный артиллерийский салют в День Победы в Калининграде мая будут производить из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Как сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту, эти пушки стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга. На некоторых орудиях имеются следы прошедших боев.

— Теперь эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле, — заявили в ведомстве.

Салют в Калининграде 9 мая состоится в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. По традиции в 22:00 будет дано 30 артиллерийских залпов.

ИСТОЧНИК KP.RU