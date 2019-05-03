МЧС: В Калининградской области в субботу ожидаются заморозки
Столбик термометра опустится до -1
Синоптики советуют не находиться на улице в это времяФото: Александр Подгорчук
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В ночь на предстоящую субботу, 4 мая, в Калининградской области ожидаются заморозки. Как сообщает МЧС со ссылкой на центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и в ранние утренние часы температура опустится к отметкам 0…-1. Однако уже днем воздух прогреется до +13 градусов.
Во время краткосрочного похолодания в ведомстве не рекомендуют перегружать электросети, обогревать жилище при помощи газовых горелок, а также отказаться от отдыха и работы на приусадебном участке.
ИСТОЧНИК KP.RU