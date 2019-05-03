МЧС: В Калининградской области в субботу ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-03T15:24:32+03:00

Синоптики советуют не находиться на улице в это время Фото: Александр Подгорчук

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В ночь на предстоящую субботу, 4 мая, в Калининградской области ожидаются заморозки. Как сообщает МЧС со ссылкой на центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и в ранние утренние часы температура опустится к отметкам 0…-1. Однако уже днем воздух прогреется до +13 градусов.

Во время краткосрочного похолодания в ведомстве не рекомендуют перегружать электросети, обогревать жилище при помощи газовых горелок, а также отказаться от отдыха и работы на приусадебном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU