2019-05-03T15:45:42+03:00
Происшествия

Водитель внедорожника сбил косулю на Куршской косе

Животное выбежало на проезжую часть
Карен АПРИЯНЦ
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В машине сработали подушки безопасностиВ машине сработали подушки безопасностиФото: Анатолий Калина
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В пятницу, 3 мая, на Куршской косе водитель внедорожника «Тойота» сбил косулю, которая выбежала на дорогу. Об этом в своем Facebook сообщил директор нацпарка Анатолий Калина.

Инцидент произошел в районе поселка Морское. Водитель не пострадал — в машине сработали подушки безопасности. Как выяснилось, косуля после столкновения тоже выжила.

Директор нацпарка попросил автолюбителей соблюдать скоростной режим и предупредил, что на дорогу могут выходить животные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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