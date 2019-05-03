Полиция задержала под Калининградом пьяного водителя, перевозившего двоих детей

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-03T16:47:26+03:00

Дети 3 и 6 лет находились в машине без специальных удерживающих кресел

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В Правдинском районе задержали 30-летнего водителя «Фольксваген», который в состоянии алкогольного опьянения перевозил детей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительной информации, мужчина не остановил автомобиль по требованию инспектора ДПС и попытался скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции проехали за нарушителем около 5 километров, но затем сумели остановить машину. Как выяснилось, мужчина за рулем был в нетрезвом виде, а в салоне авто находились двое детей 3 и 6 лет без специальных кресел. Пройти освидетельствование на алкоголь мужчина отказался.

Как выяснилось, в 2016 году он уже привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в отношении местного жителя составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU