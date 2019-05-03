В Калининградской области поезд сбил женщину

СЕГОДНЯ 18:19 2019-05-03T18:19:30+03:00

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В пятницу, 3 мая, днем в Зеленоградском районе поезд сбил женщину. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на северо-западный СУ на транспорте СК России.

По предварительной информации, инцидент произошел у поселке Колосовка. Женщина осталась жива, но была госпитализирована. Как добавили в ведовстве, поезд задел ее по касательной. Очевидцы утверждают, что пострадавшую сбил электропоезд «Ласточка» и, что она получила травму головы. Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU