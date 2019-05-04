В Калининградской области за сутки сгорело четыре автомобиля, два велосипеда и скутер
.Фото: Александр Подгорчук
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За минувшие сутки в Калининградской области сгорело четыре автомобиля, два велосипеда и скутер. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В Нестерове в результате пожара в гараже сгорел «Фольксваген Гольф», два велосипеда и скутер.
В поселке Переславское-2 сгорел автомобиль «Ауди 100». Еще один пожар произошел в Калининграде. На улице Еловая Аллея сгорели «Опель Омега» и «Киа Рио».
Причины возгораний устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU