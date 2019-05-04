Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Озерском районе

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-04T11:49:33+03:00

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В среду, 1 мая, в период с 22:30 до 8:30 в Озерском районе около поселка Константиновска сбили 15-летнего подростка, который шел по обочине в направлении поселка Маяковское.

В результате ДТП школьник получил травмы и скончался на месте происшествия. После произошедшего водитель скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время ведется розыск водителя.

Если вам что либо известно об обстоятельствах произошедшего, просьба сообщить по телефонам: 8 (40141) 3-25-88, 8 (40141) 7-93-02, либо 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU