Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Озерском районе
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В среду, 1 мая, в период с 22:30 до 8:30 в Озерском районе около поселка Константиновска сбили 15-летнего подростка, который шел по обочине в направлении поселка Маяковское.
В результате ДТП школьник получил травмы и скончался на месте происшествия. После произошедшего водитель скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время ведется розыск водителя.
Если вам что либо известно об обстоятельствах произошедшего, просьба сообщить по телефонам: 8 (40141) 3-25-88, 8 (40141) 7-93-02, либо 02 (102).
ИСТОЧНИК KP.RU