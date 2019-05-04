Калининградский фестиваль вошел в топ-10 майских гастрособытий России

СЕГОДНЯ 19:31 2019-05-04T19:31:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых интересных гастрономических фестивалей и праздников России в мае.

По данным исследования, в первую десятку майских событий гастротуризма для гастрономических туров и путешествий вошли фестиваль "Праздник корюшки" в Санкт-Петербурге, Российский ресторанный фестиваль в городах России, Фестиваль мидий во Владивостоке и Хабаровске, фестиваль "Фомина яишня" в Новом Осколе Белгородской области, фестиваль "ЯйцеФест" в Павловском Посаде Московской области, праздник "Хлеба и Молока" в Калининграде, праздник "День калмыцкого чая" в Элисте, фестиваль яйца "Кукарекино" в Сатинке Тамбовской области, фестиваль "Верещагин СырFest" в Конаково Тверской области и фестиваль "Кухня Рязанского края" в Рязани.

Десятый ежегодный "Праздник Хлеба и Молока" пройдет 26 мая в парке "Юность".

ИСТОЧНИК KP.RU