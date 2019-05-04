Полиция объявила в розыск вандалов, повредивших памятник в Славском районе

СЕГОДНЯ 14:24 2019-05-04T14:24:10+03:00

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Отдел полиции по Славскому району завел уголовное дело по факту повреждения памятника советским разведчикам в районе поселка Гастеллово. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным преступление произошло в период с 22 по 23 апреля.

На памятнике советским разведчикам, действовавшим в тылу врага в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (группа «Мороз»), который находится в двух километрах от поселка Гастеллово, вандалы разбили мемориальную плиту из черного гранита с фамилиями погибших.

Очевидцев произошедшего и всех, кто обладает информацией о преступлении, просят позвонить в отдел полиции по Славскому району по телефонам: +7 (40163) 3-11-02 (дежурная часть), +7 (921) 710-42-28 либо 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU