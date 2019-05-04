С начала года саперы Балтфлота обезвредили более 2,5 тыс боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 19:06 2019-05-04T19:06:12+03:00

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Более двух с половиной тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили военные саперы в течение четырех месяцев 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

- В основном, это артиллерийские снаряды калибром от 30 до 380-мм, такой крупнокалиберный артиллерийский снаряд весом около пятисот килограммов был обнаружен при проведении строительных работ в центре Калининграда. Так же довольно часто военнослужащие обезвреживают минометные мины, ручные осколочные гранаты, фаустпатроны и другие смертельно опасные находки, - сообщили в пресс-службе флота

Все найденные боеприпасы вывозятся на полигоны Балтийского флота в Калининградской области, где они уничтожаются методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU