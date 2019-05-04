Алиханов наградил волейболисток калининградского «Локомотива»

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-04T12:38:00+03:00

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Губернатор Антон Алиханов вручил волейболисткам «Локомотива» региональные награды. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, в финале чемпионата России-2019 женской Суперлиги по волейболу, наша команда завоевала серебряные медали, уступив команде «Динамо – Москва» со счётом 0:3.

- Поздравляю команду с замечательным результатом. Для первого сезона вы выступили очень достойно. Своим примером вы вдохновляете детей и юных спортсменов заниматься волейболом. Дорогого стоит и поддержка болельщиков, ваши игры традиционно собирают большое число зрителей. Я желаю вам отличного выступления и в будущем сезоне, – сказал Антон Алиханов.

Главный тренер команды Андрей Воронков отметил, что в следующем сезоне спортсмены сделают всё, чтобы как минимум повторить результат и встать на пьедестал.

- Мы будем и впредь достойно представлять Калининградскую область и весь российский волейбол на международной арене, –отметил Андрей Воронков.

ИСТОЧНИК KP.RU