В субботу в центре Калининграда будет закрыто движение из-за репетиции парада Победы
В субботу, 4 мая, в Калининграде состоится очередная репетиция парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 19.30 до 24.00 будет закрыто движение транспорта по:
- проспекту Ленинскому на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;
- площади Победы;
- ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;
- проспекту Советскому на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;
- проспекту Мира на участке от проспекта Советского до ул. Серж. Колоскова;
- ул. Театральной на всём протяжении;
- проспекту Гвардейскому на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до площади Победы;
- ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;
- ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;
- ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского.
ИСТОЧНИК KP.RU