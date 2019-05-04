Суд продлил арест замглавы администрации Черняховского, обвиняемого в получении взятки

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-04T12:53:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд продлил меру пресечения в отношении замглавы администрации Черняховска, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Напомним, Александра Казимирского задержали 26 февраля. По версии следствия, чиновник получил от директора строительной компании взятку в размере 1,8 млн рублей. За эти деньги Казимирский обещал предпринимателю «способствовать беспрепятственному подписанию оставшихся актов выполненных работ по муниципальному контракту».

Сразу после получения денег его задержали сотрудники УЭБ и ПК регионального УМВД. Ленинградский районный суд арестовал Казимирского на два месяца – до 27 апреля. После этого следствие ходатайствовало о продлении меря пресечения до 27 мая.

Защита обвиняемого обратилась с жалобой в областной суд с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест.

29 апреля Калининградский областной суд, изучив доводы апелляционной жалобы, оставил постановление Ленинградского районного суда без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU