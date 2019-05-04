2019-05-04T18:12:23+03:00
Общество

В Калининграде инспектора дорожного надзора подозревают в получении взятки

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Северо-Западного межрегионального Управления Государственного автодорожного надзора подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 33-летний инспектор получил от представителя транспортной компании 20 тысяч рублей за непривлечение фирмы к административной ответственности за отсутствие в путевом листе отметки о прохождении предрейсового технического осмотра транспортного средства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ – «Получение взятки». Инспектору грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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