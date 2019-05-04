Под Правдинском в кювет перевернулся грузовик
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Правдинском районе в результате ДТП в кювет перевернулся грузовик. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области в «Вконтакте».
Авария произошла в районе поселка Поречье. Чтобы достать грузовик на место вызвали спецтехнику.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на крутом повороте.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU