2019-05-04T13:20:39+03:00
Происшествия

Под Правдинском в кювет перевернулся грузовик

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Правдинском районе в результате ДТП в кювет перевернулся грузовик. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области в «Вконтакте».

Авария произошла в районе поселка Поречье. Чтобы достать грузовик на место вызвали спецтехнику.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на крутом повороте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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