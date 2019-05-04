Под Правдинском в кювет перевернулся грузовик

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-04T13:20:39+03:00

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В Правдинском районе в результате ДТП в кювет перевернулся грузовик. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области в «Вконтакте».

Авария произошла в районе поселка Поречье. Чтобы достать грузовик на место вызвали спецтехнику.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на крутом повороте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU