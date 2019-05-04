Под Калининградом в ДТП погиб мотоциклист
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В субботу утром в Гвардейском районе в ДТП погиб мотоциклист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в 10:20 в районе Знаменска. Со стороны поселка Ровное двигался 34-летний водитель мотоцикла «Хонда», который превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы и скончался по дороге в больницу.
В полиции сообщили, что мотоцикл не был зарегистрирован. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU