Под Калининградом в ДТП погиб мотоциклист

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-04T14:54:34+03:00

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В субботу утром в Гвардейском районе в ДТП погиб мотоциклист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в 10:20 в районе Знаменска. Со стороны поселка Ровное двигался 34-летний водитель мотоцикла «Хонда», который превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и скончался по дороге в больницу.

В полиции сообщили, что мотоцикл не был зарегистрирован. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU