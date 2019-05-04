2019-05-04T15:31:51+03:00
Общество

Барк «Седов» отправился из Калининграда в Гамбург

Виктор Сергеев
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Учебное судно «Седов» вышло из морского рыбного порта и взяло курс на Гамбург. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-служба БГА РФ.

На борту судна - 112 курсантов российских морских учебных заведений. В Гамбурге «Седов» встретится с барком «Крузенштерн» и примет участие в ежегодном «Празднике порта», являющемся одним из крупнейших морских праздников в Европе.

По плану рейса, «Седов» зайдет в порты Руан и Бордо во Франции, побывает в германском Варнемюнде. Рейс продлится до 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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