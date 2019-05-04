Барк «Седов» отправился из Калининграда в Гамбург
Изменить размер текста:
Учебное судно «Седов» вышло из морского рыбного порта и взяло курс на Гамбург. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-служба БГА РФ.
На борту судна - 112 курсантов российских морских учебных заведений. В Гамбурге «Седов» встретится с барком «Крузенштерн» и примет участие в ежегодном «Празднике порта», являющемся одним из крупнейших морских праздников в Европе.
По плану рейса, «Седов» зайдет в порты Руан и Бордо во Франции, побывает в германском Варнемюнде. Рейс продлится до 7 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU