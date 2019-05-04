14 обманутых дольщиков ООО «Калининграджилстрой» получили ключи от квартир

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-04T15:43:47+03:00

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В Калининграде 14 семей-дольщиков ООО «Калининграджилстрой» получили ключи от квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обманутые дольщики получили жилье в девятиэтажном доме №174 на улице Дзержинского.

- Я хочу выразить благодарность, в первую очередь, будущим новоселам. Спасибо вам за вашу активную позицию, за неоценимую помощь, – сказал сказал губернатор Антон Алиханов. – Мы с вами вместе добились желаемого результата. Благодаря совместным усилиям городского Совета депутатов Калининграда, администрации областного центра успешно восстановлены нарушенные права участников долевого строительства объектов ООО «Калининграджилстрой» и ООО «Трест №1.

Всего в многоквартирном жилом доме № 174 по ул. Дзержинского пострадавшим дольщикам будет передано 37 квартир.

- Есть дорожная карта – в ближайшие годы вопрос с тяжелым наследием долевого строительства должен быть решен. Скоро жилье получат дольщики первой очереди ЖК «Берлинки», – сказал Антон Алиханов. – В 2018 году на территории региона не появилось ни одного проблемного объекта. Сейчас в стране идет переход на проектное финансирование, в рамках которого риски участников долевого строительства буду сведены к минимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU