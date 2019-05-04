2019-05-04T16:01:21+03:00
Спорт

Правительство РФ выделило 5 млрд руб на строительство спортивно-оздоровительного центра в районе Филинской бухты

Виктор Сергеев
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Правительство РФ выделило 5 млрд рублей на строительство детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра в Светлогорском районе.

Комплекс планируется разместить в районе Филинской бухты. В его состав войдет открытое спортивное ядро с крытыми трибунами для зрителей на 400 человек, универсальный спортивно-культурный комплекс, жилой блок с пищеблоком и медико-восстановительным центром, учебно-образовательный центр, также будет оборудован пляж со спасательной станцией, медпунктом, кабинами для переодевания, туалетами и навесами-аэрариями, волноотбойными стенками и плоскостные спортивные сооружения для игровых видов спорта, тенниса, скейтбординга, воздушно-силовой акробатики.

- Проектом предусмотрен полный комплекс секторов для легкоатлетических дисциплин, за исключением длинных метаний, искусственное покрытие футбольного поля, восемь круговых беговых дорожек длиной 400 метров, совмещенных с прямыми беговыми дорожками на 100 и 110 метров. Подтрибунные помещения будут адаптированы для проведения массовых, общественно-культурных мероприятий, - добавили в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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