2019-05-04T18:13:19+03:00
Общество

В Светлом у гражданина Белоруссии украли паспорт и деньги

Виктор Сергеев
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В Светлом полицейские раскрыли кражу у гражданина Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 38-летний гражданин Белоруссии, который сообщил, что прибыл в город в командировку по работе, а когда обедал в кафе на улице Чайкиной у него со стола пропал паспорт. В обложке документа также находились 200 евро, 200 долларов и 50 белорусских рублей.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска опросили возможных очевидцев происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в кафе и зданиях, расположенных по соседству. Вскоре они установили личность вора и задержали его. Им оказался 32-летний местный житель.

В ходе обыска в его квартире нашли похищенный документ и деньги. На него завели уголовные дела по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» и части 2 статьи 325 «Похищение у гражданина паспорта». Максимальная санкция за совершение подобных преступлений – 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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