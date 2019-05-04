В Калининграде на парковке магазина сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-04T16:11:00+03:00

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В Калининграде в субботу, 4 мая, на парковке торгового центра «Бауцентр» загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел на улице Дзержинского. В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU