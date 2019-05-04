В Калининграде на парковке магазина сгорел автомобиль
Фото: Пётр КотинФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В Калининграде в субботу, 4 мая, на парковке торгового центра «Бауцентр» загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Инцидент произошел на улице Дзержинского. В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение. Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU