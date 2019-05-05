За сутки в Калининградской области сгорело два автомобиля

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-05T11:16:39+03:00

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В течение суток калининградские пожарные дважды выезжали на тушение автомобилей. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области, вначале загорелся автомобиль на парковке возле магазина "Бауцентр" на улице Дзержинского в Калининграде, затем произошло возгорание авто в Полесске.

В общей сложности, как отметили в МЧС, за сутки в регионе произошло 13 техногенных пожаров. Шесть раз пожарным приходилось тушить строительные и бытовые отходы, дважды выезжать на ликвидацию палов травы.

ИСТОЧНИК KP.RU