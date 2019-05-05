В Калининградской области снова ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-05T11:30:05+03:00

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Ранним утром в субботу, 4 мая, в северо-восточных районах Калининградской области была зафиксирована крайне низкая для мая температура - около нуля градусов. При этом, как сообщили в группе "Погода и метеоявления в Калининградской области" в "ВКонтакте", 4 мая на севере региона даже выпал снег, точнее, "конвективный заряд крупы, дождя и мокрого снега".

Холодная, не характерная для мая погода, сохранится и в ближайшие сутки. Так, по данным группы "Погода и метеоявления", "в ночь на понедельник по области сохраняется вероятность заморозков, в особенности на почве".

ИСТОЧНИК KP.RU