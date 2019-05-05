Туристы жалуются на условия содержания животных в контактном зоопарке в Светлогорске

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-05T12:30:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В редакцию "КП" пришло письмо от туристки из Москвы Инны Крыжановской, посетившей накануне Калининградскую область. Женщина выражает свое негодование условиями содержания животных в контактном зоопарке Светлогорска.

"Случайно оказались в парке янтарного периода в Светлогорске, - написала Инна Крыжановская. - Там есть контактный зоопарк для детей. Я туда зашла и дойдя до клетки с лисой и енотом, выбежала в истерике. Дальше не пошла. Лиса носится по кругу в шоковом состоянии и еноту тоже там очень плохо... Меня до сих пор трясёт".

Инна Крыжановская надеется, что на ситуацию обратят внимание калинниградские зоозащитники, поскольку, по ее мнению, условия содержания животных не выдерживают никакой критики.

ИСТОЧНИК KP.RU