Калининградская "Балтика" проиграла в Краснодаре

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-05T12:40:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне прошел 35-й тур чемпионата России ФНЛ. Калининградская "Балтика" проводила матч на выезде - в столице Кубани она играла с местным "Краснодаром-2". Увы, игра завершилась печально для нашей команды: поражение со счетом 1:2. На голы Сергеева и Черникова калининградцы смогли ответить лишь одной результативной атакой, завершившейся голом Саплинова.

После этого фиаско "Балтика" еще больше ухудшила свое положение в борьбе за выживание в ФНЛ. От 15-го места, позволяющего остаться в лиге, "Балтику" отделяют два очка. В этом сезоне калининградской команде осталось провести еще две игры.

ИСТОЧНИК KP.RU