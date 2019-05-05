В Черняховске на пешеходном переходе сбили 18-летнюю девушку
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В воскресенье, 5 мая, в Черняховске на нерегулируемом пешеходном переходе 36-летний водитель автомобиля "Ситроен" сбил 18-летнюю девушку. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости предоставления преимущества пешеходам. Приближаясь к пешеходному переходу , необходимо сбавить скорость и убедиться в том ,что проезжая часть свободна.
ИСТОЧНИК KP.RU