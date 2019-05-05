26-летняя жительница Калининграда украла три флакона дорогих духов
Накануне в полицию Черняховска обратилась продавец парфюмерного салона, которая сообщила, что во время проведения инвентаризации была выявлена недостача товара на сумму в 5 800 рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что 26-летняя покупательница, жительница областного центра, спрятала три флакона духов в свою сумку, после чего покинула торговый зал.
Вскоре полицейские задержали подозреваемую. Женщина созналась в содеянном и пояснила, что похищенное имущество продала, деньгами распорядилась по собственному усмотрению. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU