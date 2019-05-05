2019-05-05T16:41:22+03:00
Происшествия

26-летняя жительница Калининграда украла три флакона дорогих духов

Кирилл Алексеев
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Накануне в полицию Черняховска обратилась продавец парфюмерного салона, которая сообщила, что во время проведения инвентаризации была выявлена недостача товара на сумму в 5 800 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что 26-летняя покупательница, жительница областного центра, спрятала три флакона духов в свою сумку, после чего покинула торговый зал.

Вскоре полицейские задержали подозреваемую. Женщина созналась в содеянном и пояснила, что похищенное имущество продала, деньгами распорядилась по собственному усмотрению. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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