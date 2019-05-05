2019-05-05T19:18:51+03:00
Общество

Липовую аллею в Озерском районе приговорили к сносу

Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Панфилов
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Несмотря на мораторий на вырубку придорожных аллей, в Калининградской области продолжают уничтожать деревья.

Накануне общественники из группы "Аллеи Калининградской области" обратили внимание на липовую аллею в Озерском районе, ведущую к озеру. Часть ее была вырублена ранее, остался небольшой участок. Однако долго деревья по всей видимости не проживут: на стволах обнаружены красные метки.

- Хотелось бы верить, что красные отметки нанесли при инвентаризации для сохранения деревьев, но последние тенденции намекают на обратное, - сообщил участник группы Александр Панфилов.

По словам экологов, красная метка на стволе означает, что дерево будет срублено.

Напомним, что придорожные аллеи, представляющие собой культурно-историческую ценность, вырубаются по предписанию ГИБДД. В последние годы регион лишился многих придорожных аллей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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