Липовую аллею в Озерском районе приговорили к сносу
Несмотря на мораторий на вырубку придорожных аллей, в Калининградской области продолжают уничтожать деревья.
Накануне общественники из группы "Аллеи Калининградской области" обратили внимание на липовую аллею в Озерском районе, ведущую к озеру. Часть ее была вырублена ранее, остался небольшой участок. Однако долго деревья по всей видимости не проживут: на стволах обнаружены красные метки.
- Хотелось бы верить, что красные отметки нанесли при инвентаризации для сохранения деревьев, но последние тенденции намекают на обратное, - сообщил участник группы Александр Панфилов.
По словам экологов, красная метка на стволе означает, что дерево будет срублено.
Напомним, что придорожные аллеи, представляющие собой культурно-историческую ценность, вырубаются по предписанию ГИБДД. В последние годы регион лишился многих придорожных аллей.
ИСТОЧНИК KP.RU