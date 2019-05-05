2019-05-05T20:12:41+03:00
Общество

Военнослужащие Балтфлота привели в порядок более 100 воинских мемориалов

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне Дня Победы военнослужащие Балтийского флота привели в порядок более 100 мемориалов и воинских захоронений в Калининградской и Ленинградской областях. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

- Более 100 захоронений, мемориалов и памятников было приведено в порядок. Задействовано было более 2,5 тысячи военнослужащих для этого. Это мемориалы, памятники, некоторые даже находятся на территории частей, их очень много, и они разные. Также приведены в порядок мемориалы за пределами частей, закрепленные за частями, - отметил собеседник агентства.

В частности, военные очистили от следов коррозии и покрасили корпуса боевых машин времен Великой Отечественной войны, которые установлены на постаментах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24