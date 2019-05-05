Военнослужащие Балтфлота привели в порядок более 100 воинских мемориалов

5 Май 20:12 2019-05-05T20:12:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Дня Победы военнослужащие Балтийского флота привели в порядок более 100 мемориалов и воинских захоронений в Калининградской и Ленинградской областях. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

- Более 100 захоронений, мемориалов и памятников было приведено в порядок. Задействовано было более 2,5 тысячи военнослужащих для этого. Это мемориалы, памятники, некоторые даже находятся на территории частей, их очень много, и они разные. Также приведены в порядок мемориалы за пределами частей, закрепленные за частями, - отметил собеседник агентства.

В частности, военные очистили от следов коррозии и покрасили корпуса боевых машин времен Великой Отечественной войны, которые установлены на постаментах.

ИСТОЧНИК KP.RU