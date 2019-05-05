В Литве задержали фуру из Калининграда с грузом контрабандных сигарет на 2 млн евро

5 Май 21:44 2019-05-05T21:47:49+03:00

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В пункте пропуска Кибартай литовские таможенники накануне задержали фуру из Калининграда с контрабандным грузом сигарет на общую сумму 2,1 млн евро.

Как сообщили в пресс-службе литовской таможни, водитель грузового автомобиля DAF заявил, что транзитом через Литву перевозит груз из полиэтиленовых пластиковых гранул. Однако проверка определила, что полуприцеп был доверху набит коробками с сигаретами российских и белорусских марок.

Водитель задержан на двое суток, его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU