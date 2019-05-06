В Калининградской области 9-12 мая меняется расписание движения электричек

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-06T09:43:29+03:00

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В период с 9 по 12 мая в Калининградской области изменят расписание движения пригородных поездов. Как сообщает пресс-служба КЖД, 9 мая будут курсировать ранние утренние поезда в Калининград из Светлогорска в 7:42, из Зеленоградска в 7:44 и из Советска в 6:28.

Также в период с 9 по 12 мая в расписание назначены дополнительные поезда "выходного дня" на Зеленоградском, Светлогорском направлениях, Балтийском, Черняховском, Мамоновском направлениях дороги, "дачном" участке Калининград - Стрельня.

При том на Зеленоградском и Светлогорском направлениях частично отменены первые утренние поезда, которые ходят по рабочим дням.

ИСТОЧНИК KP.RU