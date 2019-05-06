На ул. Сержанта Колоскова в Калининграде построят ФОК
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На улице Сержанта Колоскова в Калининграде построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Соответствующее разрешение на строительство выдало Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию.
Спортивный объект возведет компания «Калининградстройинвест», разрешение на строительство действует до марта 2020 года.
Общая площадь трехэтажного комплекса составит 3,5 тысячи квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU