На ул. Сержанта Колоскова в Калининграде построят ФОК

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-06T10:25:00+03:00

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На улице Сержанта Колоскова в Калининграде построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Соответствующее разрешение на строительство выдало Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию.

Спортивный объект возведет компания «Калининградстройинвест», разрешение на строительство действует до марта 2020 года.

Общая площадь трехэтажного комплекса составит 3,5 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU