В море утонул дайвер из Зеленоградска
Ночью 6 мая в море в районе поселка Приморье погиб 27-летний житель Зеленоградска.
- По предварительным данным, молодой человек совершал погружение под воду с маской и трубкой неподалеку от берега, - рассказала официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Его старший брат находился на берегу, контролируя погружение начинающего дайвера. В какой-то момент ныряльщик не смог подняться со дна и выбраться на берег. Тело погибшего из воды извлек брат, он же и вызвал на место происшествия медиков и сотрудников правоохранительных органов.
По факту гибели человека Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР проводится доследственная проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU