2019-05-06T10:48:48+03:00
Происшествия

В море утонул дайвер из Зеленоградска

Игорь ОРЕХОВ
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Ночью 6 мая в море в районе поселка Приморье погиб 27-летний житель Зеленоградска.

- По предварительным данным, молодой человек совершал погружение под воду с маской и трубкой неподалеку от берега, - рассказала официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Его старший брат находился на берегу, контролируя погружение начинающего дайвера. В какой-то момент ныряльщик не смог подняться со дна и выбраться на берег. Тело погибшего из воды извлек брат, он же и вызвал на место происшествия медиков и сотрудников правоохранительных органов.

По факту гибели человека Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР проводится доследственная проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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