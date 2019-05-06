Калининградец повредил машину,мешавшую ему выехать с автостоянки

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-06T12:00:07+03:00

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В полицию Калининграда пришла 48-летняя горожанка и рассказала, что кто-то отломал боковое зеркало ее автомобиля, который владелица припарковала одной из стоянок по улице Александра Невского.

Участковые уполномоченные просмотрели записи с камер видеонаблюдения названной автостоянки и увидели, как какой-то мужчина, словно заправский каратист, хватил ногой по транспортному средству заявительницы. Как пояснил сам калининградец, личность которого установили после проведения оперативно-розыскных мероприятий, нормально, как ей самой казалось, припарковавшаяся автоледи перегородила ему выезд, вот он дал волю своему гневу.

Вспышка неконтролируемой ярости обернулась для хулигана уголовным делом, возбужденным по признакам статьи УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба».

ИСТОЧНИК KP.RU