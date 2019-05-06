Пятиборец из Калининграда выиграл всероссийские соревнования
Ростов-на-Дону принял всероссийские соревнования по пятиборью, собрав 12 мужских и 11 женских сборных из регионов. Выступали ребята до 15 лет.
Калининградец Кирилл Перегонцев соревновался в двоеборье (плавание и бег), где ему противостояли 45 соперников.
Министерство спорта Калининградской области сообщает, что Кирилл смог занять общее первое место в итоговом зачете.
Юный спортсмен – призер аналогичных январских соревнований в Санкт-Петербурге.
В этом же году Кирилл вошел в список перспективных спортсменов и тренеров Федерации современного пятиборья России и получил персональную грантовую поддержку этой организации.
ИСТОЧНИК KP.RU